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22:27, 3 июня 2026Мир

Евродепутат назвал главную помеху для вступления Украины в ЕС

Евродепутат Валле: Украина не соблюдает критерии для вступления в ЕС из-за коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cristiano Minichiello / Agf / Globallookpress.com

Украина не соблюдает критерии для вступления в Европейский союз (ЕС) из-за коррупции и проблем с демократией. Присоединение этой страны к ЕС нанесет ущерб сельскохозяйственной отрасли в Европе, высказался евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле, пишет РИА Новости.

По его словам, в комиссии Европарламента представители политсилы проголосовали против резолюции о присоединении Украины.

«В настоящее время Украина не соответствует критериям для вступления в Европейский союз. Прежде всего, в стране существует серьезная проблема демократии, серьезная проблема коррупции», — отметил Валле.

Он также подчеркнул, что Европейский союз должен стремиться к миру и дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной, а затем начать служить интересам европейских граждан.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Сейма и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал польские власти блокировать вступление Украины в Евросоюз. Политик также утверждает, что украинские власти с пренебрежением относятся к польским политикам. При этом Босак призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.

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