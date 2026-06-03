Евродепутат Валле: Украина не соблюдает критерии для вступления в ЕС из-за коррупции

Украина не соблюдает критерии для вступления в Европейский союз (ЕС) из-за коррупции и проблем с демократией. Присоединение этой страны к ЕС нанесет ущерб сельскохозяйственной отрасли в Европе, высказался евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле, пишет РИА Новости.

По его словам, в комиссии Европарламента представители политсилы проголосовали против резолюции о присоединении Украины.

«В настоящее время Украина не соответствует критериям для вступления в Европейский союз. Прежде всего, в стране существует серьезная проблема демократии, серьезная проблема коррупции», — отметил Валле.

Он также подчеркнул, что Европейский союз должен стремиться к миру и дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной, а затем начать служить интересам европейских граждан.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Сейма и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал польские власти блокировать вступление Украины в Евросоюз. Политик также утверждает, что украинские власти с пренебрежением относятся к польским политикам. При этом Босак призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.