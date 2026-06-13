Лукашенко назвал срок завершения конфликтов на Украине и в Иране

Лукашенко: Конфликты на Украине и в Иране будут прекращены уже в нынешнем году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Al Arabiya, опубликованной 12 июня, заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. Интервью продублировано на президентском интернет-портале.

По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур.

«Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», — уточнил он.

Белорусский лидер отметил, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором. Касаясь ситуации в Иране и вокруг него, Лукашенко подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию там нет. «Там нет вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время», — сказал он.

Президент также добавил, что американская администрация оказалась в положении, когда обстоятельства вынуждают ее отказаться от военного давления на Исламскую Республику.