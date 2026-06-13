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03:14, 13 июня 2026Спорт

Спортивный магазин в западной стране выпустил кепки с надписью «Russia» на ЧМ

В канадском магазине на ЧМ начали продавать кепки с надписью «Russia» и флаги России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Магазин World Fan Gear, расположенный в Канаде, начал продавать покупателям кепки с вышитой надписью «Russia», российским гербом и триколором, а также сувенирные флаги РФ. Соответствующие товары представлены на сайте продавца.

Стоимость кепки составляет около 11 долларов, флага — семь долларов.

В описании товара говорится: «Представляй Россию на протяжении всего турнира. Кепка с вышивкой для болельщиков, созданная для матчей, вечеринок в честь матчей и для того, чтобы каждый день гордиться своей страной».

Флаг в описании характеризуется как прочный автомобильный аксессуар для парадов, посиделок на заднем дворе и поездок на стадион: «Поднимайте флаги России, куда бы вы ни направлялись».

Ранее украинских спортсменов оштрафовали за неуважение к гимну России. Инцидент произошел на чемпионате Европы среди параармрестлеров, который проходил с 8 по 20 мая в Будапеште.

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