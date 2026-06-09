Украинских параармрестлеров оштрафовали за то, что они ушли с подиума во время гимна РФ

Украинских спортсменов оштрафовали за неуважение к гимну России. Об этом сообщает Tribuna.

Инцидент произошел на чемпионате Европы среди параармрестлеров, который проходил с 8 по 20 мая в Будапеште. Победу на турнире одержал россиянин Андрей Гаврилов. Украинцы Леонид Сидорчук и Дмитрий Луцишин заняли второе и третье места соответственно. На церемонии награждения, после того, как организаторы включили гимн РФ, украинские спортсмены ушли с подиума, нарушив таким образом регламент соревнований.

«Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения. Штраф заплатили — 250 евро на каждого», — заявил Луцишин.

Отмечается, что Гаврилов был представлен на соревнованиях в нейтральном статусе. Тем не менее, во время церемонии награждения организаторы не только включили гимн России, но и продемонстрировали флаг страны.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно участия представителей России и Белоруссии в международных турнирах. На Украине заявили, что Россия не должна участвовать в международных соревнованиях до окончания конфликта. Они попросили ФИФА и УЕФА не отменять санкции в отношении России, а также вновь отстранить Белоруссию.