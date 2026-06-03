Украина обратилась к ФИФА и УЕФА из-за России

Украина попросила ФИФА и УЕФА не отменять санкции в отношении российского футбола

Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта республики обратились к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно участия представителей России и Белоруссии в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организаций.

На Украине заявили, что Россия не должна участвовать в международных соревнованиях до окончания конфликта. Они попросили ФИФА и УЕФА не отменять санкции в отношении России, а также вновь отстранить Белоруссию.

В феврале президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Сборная Белоруссии и белорусские клубы обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.