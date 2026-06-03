ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:45, 3 июня 2026Спорт

Украина обратилась к ФИФА и УЕФА из-за России

Украина попросила ФИФА и УЕФА не отменять санкции в отношении российского футбола
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Raymond Carlin III-Imagn Images / Reuters

Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта республики обратились к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно участия представителей России и Белоруссии в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организаций.

На Украине заявили, что Россия не должна участвовать в международных соревнованиях до окончания конфликта. Они попросили ФИФА и УЕФА не отменять санкции в отношении России, а также вновь отстранить Белоруссию.

В феврале президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Сборная Белоруссии и белорусские клубы обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз приготовился к торговой войне со страной БРИКС

    В МИД рассказали о намерении Молдавии полностью свернуть экономические связи с Россией

    Российские «Молнии ПВО» начали массово поставляться в войска

    Назван самый вредный вкус вейпов

    Егор Крид снялся в кольчуге для бренда Гоши Рубчинского

    В Англии задумались о замене Черчилля совой

    Назван самый дорогой мерч ПМЭФ

    Десятки рейсов задержались в аэропорту Петербурга из-за атаки БПЛА

    Стало известно о смерти планировавшего бросить университет россиянина на экотропе

    Флаг Северной Кореи подняли над Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok