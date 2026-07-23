В России разработали новый сплав для протезов и имплантов

Титановая корпорация из Свердловской области создала новый медицинский сплав для изготовления эндопротезов, систем остеосинтеза, спинальных и кардиологических конструкций, стоматологических имплантов. Проект разработали в рамках программы импортозамещения при поддержке Минпромторга России, пишет «Российская газета».
Сейчас сплав патентуют, причем его интеллектуальный собственник и создатель пожелал «подарить» свое изобретение, позволив использовать его любой компании без ограничений.
Титан в новом сплаве обладает важным для имплантов и протезов качеством — пластичностью и при этом высокой прочностью. Благодаря этому отечественные предприятия смогут пользоваться качественными материалами без опасений попасть в санкционные списки из-за зарубежных компонентов. При этом российский сплав ничуть не уступает иностранным аналогам.
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