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11:17, 5 июля 2026Забота о себе

Российские ученые создали препарат для снижения побочных эффектов при лечении рака

Онколог Каприн: В России создали препарат, снижающий побочные эффекты лучевой терапии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В России создали препарат для снижения побочных эффектов при лечении рака. Об этом сообщил РИА Новости главный онколог, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

«Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей», — рассказал ученый.

Уточняется, что в настоящее время снижающий побочные эффекты лучевой терапии препарат проходит необходимую дисциплину. Полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления, заключил Каприн.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова перечислила неочевидные симптомы рака. Так, она посоветовала начать обследование в случае беспричинной потери веса.

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