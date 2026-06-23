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Забота о себе
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18:29, 23 июня 2026Забота о себе

Онколог перечислила неочевидные симптомы рака

Онколог Фатьянова: Рак можно заподозрить при сохраняющихся без причин симптомах
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SpeedKingz / Shutterstock / Fotodom

Хирург-онколог Анастасия Фатьянова предупредила, что рак зачастую дает о себе знать слабыми нарушениями, которые легко списать на стресс или возраст. Требующие внимания неочевидные симптомы она перечислила в беседе с Life.ru.

Важным симптомом, который может свидетельствовать об онкологическом заболевании, врач назвала потерю веса. Она призвала обследоваться, если за несколько месяцев без диет и тренировок ушло более пяти килограммов. Также, по словам онколога, симптомом рака может быть ночная потливость, особенно если она такая сильная, что приходится менять простыню или пижаму.

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Помимо этого, злокачественный процесс можно заподозрить при постоянной усталости, повышении температуры тела без инфекции, увеличении лимфоузлов, кашле, который сохраняется дольше двух недель, появлении крови в моче или стуле, а также возникновении незаживающих ранок.

Фатьянова подчеркнула, что ни один из этих симптомов сам по себе не указывает на рак и в большинстве случаев объясняется другими причинами. Тем не менее она посоветовала не откладывать визит к врачу, если симптомы не проходят, прогрессируют и накладываются друг на друга.

Ранее онколог Владимир Ивашков подсказал домашний тест для выявления проблемы с памятью. По его словам, заподозрить нарушение можно, если человек не сможет назвать три предмета, которые не связаны между собой.

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