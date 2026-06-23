Онколог перечислила неочевидные симптомы рака

Онколог Фатьянова: Рак можно заподозрить при сохраняющихся без причин симптомах

Хирург-онколог Анастасия Фатьянова предупредила, что рак зачастую дает о себе знать слабыми нарушениями, которые легко списать на стресс или возраст. Требующие внимания неочевидные симптомы она перечислила в беседе с Life.ru.

Важным симптомом, который может свидетельствовать об онкологическом заболевании, врач назвала потерю веса. Она призвала обследоваться, если за несколько месяцев без диет и тренировок ушло более пяти килограммов. Также, по словам онколога, симптомом рака может быть ночная потливость, особенно если она такая сильная, что приходится менять простыню или пижаму.

Помимо этого, злокачественный процесс можно заподозрить при постоянной усталости, повышении температуры тела без инфекции, увеличении лимфоузлов, кашле, который сохраняется дольше двух недель, появлении крови в моче или стуле, а также возникновении незаживающих ранок.

Фатьянова подчеркнула, что ни один из этих симптомов сам по себе не указывает на рак и в большинстве случаев объясняется другими причинами. Тем не менее она посоветовала не откладывать визит к врачу, если симптомы не проходят, прогрессируют и накладываются друг на друга.

Ранее онколог Владимир Ивашков подсказал домашний тест для выявления проблемы с памятью. По его словам, заподозрить нарушение можно, если человек не сможет назвать три предмета, которые не связаны между собой.