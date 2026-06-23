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Забота о себе
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10:30, 23 июня 2026Забота о себе

Россиянам подсказали простой домашний тест для выявления проблем с памятью

Онколог Ивашков: Для оценки памяти нужно воспроизвести три сказанных слова через 10 минут
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, что один простой домашний тест поможет своевременно выявить проблемы с памятью. Его он подсказал россиянам в своем Telegram-канале.

Как рассказал Ивашков, для теста необходимо попросить близкого человека назвать три слова, которые не должны быть связаны между собой. В качестве примера он привел яблоко, фонарь и реку. Через 10 минут человеку, который захотел оценить свою память, нужно воспроизвести сказанные ему слова.

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Если сделать это не удалось, то можно заподозрить проблемы с оперативной памятью, предупредил доктор. Это важный маркер для невролога, поэтому лучше пройти такой тест непосредственно перед походом к медику, а уже на приеме рассказать ему о результатах. Ивашков подчеркнул, что это не медицинская диагностика, но благодаря этому тесту можно помочь врачу задать правильные вопросы и сэкономить время пациента.

Ранее невролог Игорь Мальцев рассказал, как снизить риск развития деменции. Он утверждает, что для этого необходима регулярная интеллектуальная нагрузка.

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