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18:31, 23 июля 2026 (обновлено: 18:41, 23 июля 2026)Ценности

Бывшая жена Диброва ответила на критику ее внешности на видео без макияжа

Модель Диброва запечатлела себя на видео без макияжа и заявила, что молодеет с каждым днем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @polinadibrova

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва отреагировала на критику ее внешности. Ответ хейтерам она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В преддверии 36-летия манекенщица записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя в салоне автомобиля. В нем она предстала без декоративной косметики на лице и сообщила, что направляется в салон красоты.

В своем монологе Диброва упомянула критиков, которые часто негативно высказываются о ее внешности. «С каждым днем не то чтобы я старею, а наоборот, молодею. Потому что вокруг меня самые крутые, настоящие и яркие люди. Я чувствую себя счастливым человеком. Сейчас полетят стрелы: вы ненакрашенная, страшненькая, волос мало, на попе хвост вылез. Не пробьете! Я считаю себя самой красивой», — заявила знаменитость.

В мае Полина Диброва рассказала о страданиях после пластики.

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