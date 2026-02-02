Реклама

18:07, 2 февраля 2026Спорт

Президент ФИФА выступил против отстранения России

Президент ФИФА Инфантино выступил против отстранения России от турниров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mateus Bonomi / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Его слова приводит Sky News.

Инфантино заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти. Возможность для российских мальчиков и девочек играть в футбол в других странах Европы пошла бы на пользу всем», — посчитал он.

Кроме того, глава ФИФА предложил внести изменения в устав организации, чтобы «запретить запреты на участие любой страны в футболе по политическим мотивам».

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.

