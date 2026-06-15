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23:29, 15 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко обратился к Зеленскому и напомнил ему одну пословицу

Лукашенко напомнил Зеленскому пословицу «Как поют, так и отпевают»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского напомнил ему о пословице «Как поют, так и отпевают». Об этом политик заявил в интервью Al Arabia.

«Он должен понимать, что у нас часто говорят — как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», — предупредил Лукашенко.

Политик предположил, что ранее мог «переборщить» с ответом на заявления Зеленского «невпопад». До этого Владимир Зеленский рассказывал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение. Вероятная атака, пояснил он, может затронуть ряд регионов страны, включая Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области. Лукашенко счел подобные заявления «трепом».

«Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — отметил он.

В начале июня советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал резкие заявления в адрес Белоруссии, утверждая, что Украина располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам на территории республики.

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