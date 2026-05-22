20:23, 22 мая 2026Бывший СССР

Зеленский сделал новое заявление об угрозе нападения со стороны Белоруссии

Зеленский: Со стороны Белоруссии могут напасть на Волынь и Ровенскую область
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Со стороны Белоруссии на Украину могут напасть не только в Киевской и Черниговской областях, но и на Волыни, а также в Житомирской и Ровенской областях. Новое заявление о белорусской угрозе сделал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Существует угроза нападения из Белоруссии на Волынь, Житомирскую и Ровенскую области, а не только Киевскую и Черниговскую области», — заявил украинский лидер.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран.

Зеленский в тот же день пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом. Украинский лидер заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

