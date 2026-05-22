20:57, 22 мая 2026

Смолов рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский футболист Федор Смолов рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит Okko.

По словам Смолова, он мог перейти из «Краснодара» в «Манчестер Юнайтед», но трансфер не состоялся, потому что английский клуб приобрел на его позицию чилийского форварда Алексиса Санчеса. «Он себе заруинил, и мне заруинил. Договорился с "Сити" и зимой перешел в "Юнайтед". При этом я понимаю решение "Юнайтед" — если бы я был функционером «Манчестер Юнайтед», я бы тоже взял Санчеса, а не Смолова», — сказал 36-летний нападающий.

Ранее Смолов заявил, что планирует завершить выступления на профессиональном уровне. В годы игровой карьеры он выступал в составе московского «Динамо», «Фейеноорда», «Анжи», «Урала», «Краснодара», «Локомотива», «Сельты» и «Броук Бойз». За сборную России игрок провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

Ранее суд прекратил дело в отношении Смолова о драке в «Кофемании» за примирением сторон. В мае 2025 года Смолов затеял драку в московском кафе «Кофемания» после обращения на «ты» и «бро». Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Футболист признал вину, принес извинения и выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей.

