21:34, 22 мая 2026

Еще один российский город получит звание «Населенный пункт воинской доблести»

Госсовет РК: Евпатории присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Черноморский город Евпатория получит почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщили на официальном сайте Государственного совета Республики Крым 22 мая по итогам заседания Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Комитетом был одобрен законопроект, внесенный главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, о присвоении городу Евпатория почетного звания Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести"», — говорится в заявлении.

Членами Комитета также были одобрены поправки в закон РК «О государственных наградах Республики Крым», нацеленные на совершенствование наградной системы Крыма.

Несколько лет назад президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы», а также девяти городам звание «Город трудовой доблести».

