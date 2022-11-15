Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы»

Президент России Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю

Президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звание Мариуполю и Мелитополю присуждается «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

15 ноября на открытии заседания организационного комитета «Победа» глава РАН Геннадий Красников предложил Путину присвоить Мариуполю и Мелитополю соответствующие почетные звания. В ответ на это президент России подчеркнул, что заявки этих двух городов на получение высокого статуса говорят об общности исторической памяти и единстве исторического пространства.

До включения в список Мариуполя и Мелитополя в перечне городов воинской славы числились 45 городов. Ранее перечень был изменен 6 апреля 2015 года — тогда почетное звание получили Феодосия, Грозный, Петрозаводск, Гатчина, Грозный и Старая Русса.

Звание «Город воинской славы» было учреждено в России в 2006 году.