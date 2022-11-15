Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти городам, в том числе Луганску

Президент России Владимир Путин присвоил девяти городам звание «Город трудовой доблести». Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное наименование было присвоено Луганску, Якутску, Норильску, Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску и Орску.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый героизм и самоотверженность», — объяснил президент причину присвоения звания девяти российским городам.

Также Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». Ранее на открытии заседания организационного комитета «Победа» вопрос об этом поднимал глава РАН Геннадий Красников.