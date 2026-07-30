Побившие рекорды российского проката «Мастер и Маргарита» выйдут в США после победы в суде

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина выйдет в американский прокат 18 сентября

Ставший в 2024 году рекордсменом российского проката фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» выйдет в американских кинотеатрах 18 сентября. Об этом сообщает Variety.

Дистрибьютором релиза станет компания Luminosity Pictures, которой пришлось для этого выиграть длившуюся больше года тяжбу в суде. Выходу российского блокбастера в американский прокат пытались помешать продюсеры Светлана Мигунова-Дали и Грэйс Ло, которые заявляли, что права на любые экранизации романа-первоисточника Михаила Булгакова принадлежат именно им.

В конечном счете, суд встал на сторону Luminosity Pictures, утверждавшей, что роман классика российской литературы на территории США находится в общественном достоянии. Мигунова-Дали и Ло, собиравшиеся снимать собственный англоязычный фильм по его мотивам, таким образом не смогли подтвердить статус обладателей права экранизировать роман.

В 2024 году «Мастер и Маргарита» собрал 2,3 миллиарда рублей в прокате России и стран СНГ. Это самый высокий в истории показатель для фильма с возрастным рейтингом «18+».

Ранее картину Локшина назвал лучшей экранизацией романа Булгакова актер Олег Меньшиков.