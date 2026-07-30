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13:35, 30 июля 2026 (обновлено: 13:36, 30 июля 2026)Экономика

Москву захватят ядовитые пауки-каракурты

Биолог Федоров: Ядовитые пауки-каракурты мигрируют в Москву из-за перемены климата
Виктория Клабукова

Фото: Dmitry Fch / Shutterstock / Fotodom

Москвичи могут столкнуться с ядовитыми пауками-каракуртами. О расширении ареала опасных членистоногих агентству РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Привычные места обитания пауков-каракуртов, прозванных «черными вдовами», — южные регионы, включая Волгоградскую область, Дагестан и Крым, однако теперь они перебираются на север. В миграции каракуртов биологи обвиняют глобальное потепление климата, которое позволяет членистоногим легче переносить зиму в северных широтах. Кроме того, освоению пауками новых территорий способствуют грузоперевозки, отмечают специалисты: яйцевые коконы и взрослые особи могут перевозиться вместе с овощами, фруктами и строительными материалами с юга.

В яде «черной вдовы» содержится вещество альфа-латротоксин, которое в случае укуса воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы жертвы. После атаки такого паука необходимо срочно обратиться к медикам, напомнил Федоров.

Также врачи советуют немедленно прижечь место укуса горящей головкой спички: высокая температура разрушит яд, пока он не всосался в ткани. Однако после этого нужно незамедлительно прийти в ближайшее медучреждение.

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