Москву захватят ядовитые пауки-каракурты

Биолог Федоров: Ядовитые пауки-каракурты мигрируют в Москву из-за перемены климата

Москвичи могут столкнуться с ядовитыми пауками-каракуртами. О расширении ареала опасных членистоногих агентству РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Привычные места обитания пауков-каракуртов, прозванных «черными вдовами», — южные регионы, включая Волгоградскую область, Дагестан и Крым, однако теперь они перебираются на север. В миграции каракуртов биологи обвиняют глобальное потепление климата, которое позволяет членистоногим легче переносить зиму в северных широтах. Кроме того, освоению пауками новых территорий способствуют грузоперевозки, отмечают специалисты: яйцевые коконы и взрослые особи могут перевозиться вместе с овощами, фруктами и строительными материалами с юга.

В яде «черной вдовы» содержится вещество альфа-латротоксин, которое в случае укуса воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы жертвы. После атаки такого паука необходимо срочно обратиться к медикам, напомнил Федоров.

Также врачи советуют немедленно прижечь место укуса горящей головкой спички: высокая температура разрушит яд, пока он не всосался в ткани. Однако после этого нужно незамедлительно прийти в ближайшее медучреждение.