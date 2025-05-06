Олег Меньшиков похвалил фильм уехавшего из России режиссера

Меньшиков назвал фильм Локшина лучшей экранизацией «Мастера и Маргариты»

Актер театра и кино Олег Меньшиков назвал фильм режиссера Михаила Локшина лучшей экранизацией «Мастера и Маргариты». Об этом он сообщил в шоу «5 Книг».

Меньшиков подчеркнул, что ему не нравились прошлые экранизации произведения Михаила Булгакова, поскольку они представляли собой лишь «обслуживание сюжета». «Последний фильм претендует на авторский взгляд, на интерпретацию», — заявил актер. Он добавил, что хотел бы сыграть роль одного из главных героев романа — Воланда.

Михаил Локшин постоянно проживает в США, а также выступал против проведения специальной военной операции (СВО) и публично заявлял, что жертвует деньги в помощь украинским организациям. Многие из его коллег по фильму «Мастер и Маргарита» также покинули страну в 2022 году, после чего не получили гонорары от проката картины. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, подчеркнув, что зрители не должны быть лишены возможности увидеть фильм из-за отдельных людей.

Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей обрушились с критикой на кинопремию «Белый слон» за вручение наград Локшину.