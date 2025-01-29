Кинопремию раскритиковали за приз осудившему СВО режиссеру «Мастера и Маргариты»

«Белый слон» раскритиковали за награду осудившему СВО режиссеру Михаилу Локшину

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на кинопремию «Белый слон» за вручение наград уехавшему из России и осудившему специальную военную операцию (СВО) режиссеру Михаилу Локшину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В частности, организаторов премии, которые присудили целых шесть наград Михаилу Локшину, обвинили в том, что те «поддерживают врагов России». 43-летний гражданин США, автор «Мастера и Маргариты», открыто критиковал СВО и политику российских властей на своих страницах в социальных сетях, а также публично заявлял, что жертвует деньги в помощь украинским организациям. При этом известно, что на съемки экранизации Булгакова государство выделило почти 1 миллиард бюджетных денег.

После решения Локшина и ряда других участников съемочного процесса покинуть страну, было принято решение не делать им никаких финансовых отчислений от проката фильма, сбор от которого составил почти 3 миллиарда рублей. Самого постановщика также требовали внести в список экстремистов и проверить на распространение фейков о Российской армии.

Ранее стало известно, что звезда «Мастера и Маргариты» Евгений Цыганов назвал неожиданную причину участия в проекте. По его словам, он согласился на главную роль в картине только из-за жены, актрисы Юлии Снигирь, которая исполнила роль Маргариты.