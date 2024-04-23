Уехавших из России авторов фильма «Мастер и Маргарита» лишили гонораров

Минкульт: уехавшие из России авторы фильма «Мастер и Маргарита» лишены гонораров

Уехавшие из России авторы фильма «Мастер и Маргарита» не получили гонорары от проката картины. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, ее слова приводит ТАСС.

Любимова подчеркнула, что зрители не должны быть лишены возможности увидеть фильм из-за отдельных людей. «Никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — заявила она на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».

Министр заявила, что в картину режиссера Михаила Локшина вложили порядка миллиарда рублей бюджетных средств. Она также напомнила, что в проекте были задействованы около 200 человек. Получившие прокатное удостоверение фильмы могут выходить в прокат, отметила Любимова. «Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и тем не менее команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил», — заключила она.

Ранее Локшина заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины. В период съемок фильма Локшин выступал с поддержкой Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), а также перечислял средства украинской документалистке Миле Жлуктенко. Позже Локшин удалил компрометирующие посты и закрыл аккаунты в социальных сетях.