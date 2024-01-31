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11:08, 31 января 2024Культура

Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали проверить на финансирование ВСУ

Режиссера Локшина заподозрили в финансировании ВСУ и дискредитации ВС РФ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общественник подчеркнул, что кинематографист открыто поддерживал Украину, а также напомнил, что картина «Мастер и Маргарита» была снята частично на государственные деньги — на проект было выделено 800 миллионов рублей.

В период съемок фильма Локшин выступал с поддержкой в адрес Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), а также перечислял средства украинской документалистке Миле Жлуктенко.

Позже Локшин удалил компрометирующие посты, а также закрыл аккаунты в социальных сетях. Бородин потребовал проверить режиссера на финансирование ВСУ, а также дискредитацию армии.

При этом в кинокомпании «Марс Медиа», которая занималась продюсированием проекта, рассказали, что привлекли Локшина к сотрудничеству из-за успеха его предыдущей картины «Серебряные коньки». Там также подчеркнули, что работа над «Мастером и Маргаритой» началась более пяти лет назад. В 2021 году, до начала спецоперации, контракт с кинематографистом закончился и Локшин уехал в США. Целью проекта, по словам представителей «Марс Медиа», было «сделать фильм, которым могла бы гордиться российская киноиндустрия».

Ранее общественники потребовали возбудить дело против режиссера «Мастера и Маргариты».

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      Анастасия Астахова
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