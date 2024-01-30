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10:59, 30 января 2024Культура

Общественники потребовали возбудить дело против режиссера «Мастера и Маргариты»

Режиссера Локшина призвали привлечь к ответственности из-за критики СВО

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Максима Локшина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Общественники объяснили, что поводом для призывов привлечь кинематографиста к уголовной ответственности стали его высказывания в 2022 году. Тогда Локшин выступил с критикой в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине, а также выразил надежду на победу Киева. Отмечается, что режиссер является гражданином США: его родители — американцы, переехавшие в СССР в 1986 году.

Призыв к привлечению к уголовной ответственности прокомментировали в кинокомпании «Марс Медиа», которая занималась созданием картины. Там поведали, что Локшин закончил работу над фильмом еще в 2021 году, после чего уехал в Америку. Дальнейшая работа над проектом велась только его продюсерами.

«Картина создана при поддержке государства, без помощи которого создать такой масштабный проект было бы невозможно. Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма», — подчеркнули в «Марс Медиа».

В первый уикенд фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат, собрав 428 миллионов рублей.

Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник признался, что за свою жизнь так и не смог полностью понять роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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      Анастасия Астахова
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