Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:12, 26 января 2024Культура

Ярмольник признался в непонимании романа «Мастер и Маргарита»

Леонид Ярмольник признался, что не смог понять роман «Мастер и Маргарита»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник признался, что за свою жизнь так и не смог полностью понять роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Его слова приводит KP.RU.

Ярмольник отметил, что начал вникать в произведение только после второго прочтения. «Я впервые прочитал роман, когда еще учился в школе, но нифига не понял. Перечитал уже когда пришел на "Таганку" в 76-м году. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается», — сказал он.

Актер подчеркнул, что не является сторонником того, чтобы «раскладывать все по полочкам». «Все-таки Булгаков — отдельная планета, отдельный язык, отдельное видение мира», — добавил артист.

Ранее Леонид Ярмольник раскрыл причину отказа от звания народного артиста России. Кинематографист, которому в 1994 году хотели присвоить звание заслуженного артиста, а в 2004-м — звание народного, заявил, что подобные титулы обесценились.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Китайские аппараты заметили в небе над Тайванем

      Агата Муцениеце показала лицо без макияжа

      Трое подростков сожгли дом российской пенсионерки коктейлем Молотова

      Израильтянина не пустили в Белоруссию из-за подписки на Telegram-канал

      Силовики начали разыскивать подозреваемого в хищении оружии россиянина

      Заслуженные пилоты России оценили безопасность полетов в стране

      Дрон ВСУ подорвал пенсионерку и ее козу в российском регионе

      Офис Зеленского обсудил вопрос помощи Украине с советником Байдена

      Ярмольник признался в непонимании романа «Мастер и Маргарита»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше