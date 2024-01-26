Ярмольник признался в непонимании романа «Мастер и Маргарита»

Леонид Ярмольник признался, что не смог понять роман «Мастер и Маргарита»

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник признался, что за свою жизнь так и не смог полностью понять роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Его слова приводит KP.RU.

Ярмольник отметил, что начал вникать в произведение только после второго прочтения. «Я впервые прочитал роман, когда еще учился в школе, но нифига не понял. Перечитал уже когда пришел на "Таганку" в 76-м году. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается», — сказал он.

Актер подчеркнул, что не является сторонником того, чтобы «раскладывать все по полочкам». «Все-таки Булгаков — отдельная планета, отдельный язык, отдельное видение мира», — добавил артист.

Ранее Леонид Ярмольник раскрыл причину отказа от звания народного артиста России. Кинематографист, которому в 1994 году хотели присвоить звание заслуженного артиста, а в 2004-м — звание народного, заявил, что подобные титулы обесценились.