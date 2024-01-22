Леонид Ярмольник заявил, что звание народного артиста обесценилось

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник раскрыл причину отказа от звания народного артиста России. Об этом он сообщил в программе «Однажды», доступной на телеканале НТВ.

Кинематографист, которому в 1994 году хотели присвоить звание заслуженного артиста, а в 2004-м — звание народного, заявил, что подобные титулы обесценились.

«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», — поведал Ярмольник.

Актер подчеркнул, что ранее, в СССР, такое звание давало привилегии, однако сейчас их уже нет.

«Если ты народный, то на гастроли ты едешь в СВ или летишь первым классом, в гостинице живешь в люксе, и в афише твоя фамилия будет написана красными буквами. Сегодня у каждого артиста есть райдер», — поделился мнением артист, добавив, что сейчас и народные, и ненародные артисты сами устанавливают требования для проведения мероприятий с их участием.

Ранее Ярмольник заявил, что отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции (СВО) стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали, что происходит.