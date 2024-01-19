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08:07, 19 января 2024Культура

Ярмольник прокомментировал отъезд российских артистов с начала СВО

Актер Ярмольник заявил, что уехавшие после СВО артисты вернутся на родину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник в беседе с ТАСС заявил, что отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции (СВО) стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали, что происходит.

Ярмольник подчеркнул, что уехавшие вернутся на родину.

«Время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», — подчеркнул актер.

Ранее сообщалось, что большинство артистов, которые уехали из России или были признаны Минюстом иностранными агентами, испытали сложности с новогодними выступлениями.

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      Юлия Мискевич
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