Ярмольник прокомментировал отъезд российских артистов с начала СВО

Актер Ярмольник заявил, что уехавшие после СВО артисты вернутся на родину

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник в беседе с ТАСС заявил, что отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции (СВО) стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали, что происходит.

Ярмольник подчеркнул, что уехавшие вернутся на родину.

«Время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», — подчеркнул актер.

Ранее сообщалось, что большинство артистов, которые уехали из России или были признаны Минюстом иностранными агентами, испытали сложности с новогодними выступлениями.