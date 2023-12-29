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02:46, 29 декабря 2023Культура

Артисты-иноагенты столкнулись со сложностями новогодних выступлений

«Известия»: артисты-иноагенты столкнулись со сложностями новогодних выступлений

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Артисты, которые уехали из России или были признаны Минюстом иностранными агентами, столкнулись со сложностями с новогодними выступлениями. Организовать корпоратив с их участием сложно, а выступать они готовы только на условиях строжайшей секретности. Об этом в пятницу, 29 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на организаторов выступлений.

По словам анонимного организатора концертов, россияне стали возвращаться в Россию или переезжать в другие страны, поэтому Турция, Армения, Грузия, Черногория теряют востребованность. Среди тех, кто продолжает давать точечные выступления в странах, куда переехали россияне, — группы «Кровосток», Anacondaz, «СБПЧ» («Самое большое простое число»).

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Промоутер отметил, что сейчас артисты действительно стали реже выступать и делают это обычно на площадках поменьше, сборы у них стали меньше. Немало концертов переносится на несколько месяцев вперед либо вообще отменяется из-за плохих продаж. Так, к примеру, случилось с предновогодним выступлением Земфиры (признана Минюстом России иноагентом) в Дубае с ценником за билет выше 100 тысяч рублей. Его отменили незадолго до даты проведения, как говорят представители концертной индустрии, из-за невысоких продаж.

Ранее концерт российской певицы Лолиты в Тюмени, который должен был состояться в марте 2024 года, отменили после публичных жалоб. Негодование активистов вызвало участие певицы в вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Лолита призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.

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