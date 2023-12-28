Концерт Лолиты отменили после жалобы активистов

В Тюменской филармонии подтвердили отмену концерта Лолиты в марте 2024 года

Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени, который должен был состояться в марте 2024 года, отменили после публичных жалоб. Об этом пишет Telegram-канал издания Daily Storm со ссылкой на Тюменскую филармонию, где должно было проходить мероприятие.

«Только что сняли билеты с продажи на сайте. На портале информации о концерте нет», — заявили в пресс-службе филармонии.

В этот же день активисты общественного движения «Зов народа» обратились к губернатору Тюменской области с требованием запретить выступление артистки, запланированное на 25 марта. По их мнению, исполнительница не раскаялась в содеянном, а ее публичные извинения звучат неубедительно.

Негодование активистов вызвало участие певицы в вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Лолита призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.

