Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:52, 28 декабря 2023Культура

Концерт Лолиты отменили после жалобы активистов

В Тюменской филармонии подтвердили отмену концерта Лолиты в марте 2024 года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpess.com

Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени, который должен был состояться в марте 2024 года, отменили после публичных жалоб. Об этом пишет Telegram-канал издания Daily Storm со ссылкой на Тюменскую филармонию, где должно было проходить мероприятие.

«Только что сняли билеты с продажи на сайте. На портале информации о концерте нет», — заявили в пресс-службе филармонии.

В этот же день активисты общественного движения «Зов народа» обратились к губернатору Тюменской области с требованием запретить выступление артистки, запланированное на 25 марта. По их мнению, исполнительница не раскаялась в содеянном, а ее публичные извинения звучат неубедительно.

Негодование активистов вызвало участие певицы в вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Лолита призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

      В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

      Молдавия присоединилась к «реестру убытков» по Украине

      Российского заключенного осудят за участие в «Правом секторе»

      Адвокат Блиновской раскрыла сумму оставшегося долга блогерши

      Французы отказались видеть в Макроне собутыльника

      В России отказались продолжать идти на уступки в отношениях с США

      Названы самые частые травмы москвичей в Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости