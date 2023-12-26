Лолита заплакала после отмены концертов из-за голой вечеринки Ивлеевой

Лолита призналась в слезах после отмены концертов из-за голой вечеринки Ивлеевой

Российская эстрадная певица Лолита Милявская призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием из-за того, что посетила голую вечеринку ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом она рассказала в разговоре с Telegram-каналом MSK1.ru.

Артистка призналась, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — рассказала Лолита.

Ранее появилась информация, что зрители начали массово сдавать билеты на выступление Лолиты в Чехове после скандала вокруг вечеринки Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Позже организатор концерта артистки опроверг информацию о массовой сдаче билетов.