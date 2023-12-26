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17:02, 26 декабря 2023Культура

Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли

Организатор концерта Лолиты в Чехове опроверг массовую сдачу билетов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Массовую сдачу билетов на концерт российской певицы Лолиты в Чехове опровергли. Об этом сообщил организатор мероприятия Николай Голубенко в разговоре с телеканалом «360».

«Билеты не возвращают, потому что только продажи открылись. (…) Никакого массового возврата билетов нет», — заявил собеседник издания. Он добавил, что концерт, который планируется провести 20 февраля, состоится, несмотря на слухи о его срыве.

Ранее появилась информация, что зрители начали массово сдавать билеты на выступление Лолиты после скандала вокруг вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Факт, что желающие сдать билеты имеются, подтвердили в кассах некоторых площадок.

До этого артистку после ее появления на голой вечеринке потребовали убрать из новогодних передач.

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      Анастасия Астахова
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