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11:58, 26 декабря 2023Культура

Зрители начали массово сдавать билеты на концерты Лолиты

Сотрудник Дворца культуры «Дружба» заявил, что шоу Лолиты могут отменить

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Зрители начали массово сдавать билеты на концерты российской эстрадной певицы Лолиты после скандала вокруг вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Сотрудник Дворца культуры «Дружба» подмосковного Чехова рассказал, что шоу исполнительницы, которое запланировано на 20 февраля, может быть отменено. «Пока официально ничего не отменяли, но все к этому идет. Просто люди активно возвращают билеты», — сказал собеседник издания.

Факт, что желающие сдать билеты имеются, подтвердили и в кассах некоторых площадок.

При этом сама певица заявила, что впервые слышит подобную информацию. «Во-вторых, что такое "массово сдают билеты"? Концерты будут только в феврале. Не могу вам ничего подтвердить, никто из организаторов не жаловался», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Лолиту потребовали убрать из новогодних передач после голой вечеринки Ивлеевой.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря. На ней собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.

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      Варвара Кошечкина
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