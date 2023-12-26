Зрители начали массово сдавать билеты на концерты Лолиты

Сотрудник Дворца культуры «Дружба» заявил, что шоу Лолиты могут отменить

Зрители начали массово сдавать билеты на концерты российской эстрадной певицы Лолиты после скандала вокруг вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Сотрудник Дворца культуры «Дружба» подмосковного Чехова рассказал, что шоу исполнительницы, которое запланировано на 20 февраля, может быть отменено. «Пока официально ничего не отменяли, но все к этому идет. Просто люди активно возвращают билеты», — сказал собеседник издания.

Факт, что желающие сдать билеты имеются, подтвердили и в кассах некоторых площадок.

При этом сама певица заявила, что впервые слышит подобную информацию. «Во-вторых, что такое "массово сдают билеты"? Концерты будут только в феврале. Не могу вам ничего подтвердить, никто из организаторов не жаловался», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Лолиту потребовали убрать из новогодних передач после голой вечеринки Ивлеевой.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря. На ней собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.