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09:48, 26 декабря 2023Культура

Лолиту потребовали убрать из новогодних передач после голой вечеринки Ивлеевой

Лолита назвала справедливым требование убрать ее из новогодних передач

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Зрители потребовали убрать из новогодних передач российскую эстрадную певицу Лолиту после скандала вокруг вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Певица записала видеообращение в своем Telegram-канале.

По словам исполнительницы, ее удивляет то, что вечеринка вызвала массовое недовольство. При этом она назвала требование справедливым. «Наверное, справедливо, я привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала она.

Артистка также подчеркнула, что не хочет оправдываться. «Я так не люблю, когда как в детском саду звучит — я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, у кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться», — добавила она.

Ранее Лолита отреагировала на скандал вокруг вечеринки Ивлеевой. Исполнительница поведала, что форма одежды на мероприятии была иронической и никто из присутствующих не раздевался догола.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря. На ней собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.

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      Варвара Кошечкина
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