Лолита отреагировала на скандал вокруг вечеринки Ивлеевой

Лолита заявила, что на скандальной вечеринке Ивлеевой не было ничего вульгарного

Российская эстрадная певица Лолита отреагировала на скандал вокруг вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Своим мнением артистка поделилась с NEWS.ru.

Исполнительница поведала, что форма одежды на мероприятии была иронической и никто из присутствующих не раздевался догола. Певица также призналась, что ей было смешно и весело на вечеринке, и рассказала, что на Almost naked было много талантливой молодежи.

«Я могу сказать — совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего кроме иронии не происходило, ничего вульгарного», — отметила Милявская.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря. На ней собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.

Позже недовольные произошедшим обратились прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в котором участвовали звезды. В вечеринке усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее появилась информация о романе Ивлеевой с манекенщиком, который младше ее на 11 лет.