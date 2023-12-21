Появилась информация о романе Ивлеевой с 21-летним манекенщиком

Super: Ивлеева вступила в отношения с манекенщиком, который младше ее на 11 лет

Появилась информация о романе актрисы, ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой с манекенщиком, который младше ее на 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Артистку сняли на видео в объятиях 21-летнего модели Бориса Махмурова во время вечеринки блогерши в столичном клубе «Мутабор». На кадрах видно, как пара танцует вместе, обнимается и целуется.

Впервые слухи о том, что 32-летняя Ивлеева вступила в отношения с молодым манекенщиком, появились еще в сентябре этого года. Тогда отмечалось, что актриса зарабатывает в сто раз больше предполагаемого возлюбленного.

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