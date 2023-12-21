Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:35, 21 декабря 2023Культура

Появилась информация о романе Ивлеевой с 21-летним манекенщиком

Super: Ивлеева вступила в отношения с манекенщиком, который младше ее на 11 лет

Появилась информация о романе актрисы, ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой с манекенщиком, который младше ее на 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Артистку сняли на видео в объятиях 21-летнего модели Бориса Махмурова во время вечеринки блогерши в столичном клубе «Мутабор». На кадрах видно, как пара танцует вместе, обнимается и целуется.

Впервые слухи о том, что 32-летняя Ивлеева вступила в отношения с молодым манекенщиком, появились еще в сентябре этого года. Тогда отмечалось, что актриса зарабатывает в сто раз больше предполагаемого возлюбленного.

Ранее звезда показала наряд с деталью за 23 миллиона рублей.

В середине декабря стало известно, что американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер рассталась с рэп-исполнителем Bad Bunny после девяти месяцев отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Они бросили меня здесь» Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве и пустых обещаниях

      Разъяренный российский школьник на уроке набросился на детей и разгромил класс

      Появилась информация о романе Ивлеевой с 21-летним манекенщиком

      Президент Польши возмутился реформой государственных СМИ Туска

      В США зафиксировали волну китайских мигрантов на границе с Мексикой

      Муж насмотрелся TikTok и выдвинул жене необычное требование

      Бывшего депутата заочно осудят за фейки о Российской армии на СВО

      Курс доллара превысил 92 рубля

      Названа возможная причина болезни снятых со следовавшего из Тюмени поезда детей

      Действия ФИФА и УЕФА против Суперлиги признали незаконными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости