Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:26, 18 декабря 2023Культура

Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с рэпером Bad Bunny

Кендалл Дженнер рассталась с рэпером Bad Bunny из-за напряженных графиков
Bad Bunny и Кендалл Дженнер

Bad Bunny и Кендалл Дженнер. Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images

Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер рассталась с рэп-исполнителем Bad Bunny после девяти месяцев отношений. Об этом сообщает The Messenger.

Отмечается, что роман пары закончился из-за напряженных графиков и большого количества работы у обоих партнеров. При этом, по словам инсайдера, между ними нет разногласий.

«В последнее время Кендалл и Bad Bunny занимались своими делами, и отношения между ними медленно начали разваливаться. У них безумно напряженные графики, и они знают, что еще молоды и должны многое пережить, прежде чем остепениться. Между ними нет никакого негатива, и они по-прежнему желают друг для друга самого лучшего», — рассказал собеседник издания.

В конце ноября стало известно, что Кендалл Дженнер попала на обложку специального выпуска «30 до 30» Forbes третьей из семьи Кардашьян.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что планирует найти мужчину и выйти за него замуж в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      В МЧС рассказали о прибытии в Россию из сектора Газы более тысячи человек

      На Украине оправдали прослушку Залужного

      Известный пластический хирург высказался о появлении против него уголовного дела

      Названы главные слова русского языка за 2023 год

      Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с рэпером Bad Bunny

      В СПЧ предрекли негативные последствия введения арабского в российских школах

      Названы лучшие игры 2023 года

      На польско-украинской границе выстроилась очередь из тысяч грузовиков

      Стали известны заработки судей РПЛ в сезоне-2023/2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости