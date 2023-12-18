Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с рэпером Bad Bunny

Кендалл Дженнер рассталась с рэпером Bad Bunny из-за напряженных графиков

Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер рассталась с рэп-исполнителем Bad Bunny после девяти месяцев отношений. Об этом сообщает The Messenger.

Отмечается, что роман пары закончился из-за напряженных графиков и большого количества работы у обоих партнеров. При этом, по словам инсайдера, между ними нет разногласий.

«В последнее время Кендалл и Bad Bunny занимались своими делами, и отношения между ними медленно начали разваливаться. У них безумно напряженные графики, и они знают, что еще молоды и должны многое пережить, прежде чем остепениться. Между ними нет никакого негатива, и они по-прежнему желают друг для друга самого лучшего», — рассказал собеседник издания.

В конце ноября стало известно, что Кендалл Дженнер попала на обложку специального выпуска «30 до 30» Forbes третьей из семьи Кардашьян.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что планирует найти мужчину и выйти за него замуж в 2024 году.