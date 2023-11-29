Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:12, 29 ноября 2023Ценности

Кендалл Дженнер попала на обложку Forbes третьей из семьи Кардашьян

Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская телезвезда и модель Кендалл Дженнер попала на обложку специального выпуска «30 до 30» Forbes третьей из семьи Кардашьян. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Известно, что ранее в рейтинге журнала оказывались ее сестры, предпринимательницы Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Так, 28-летняя знаменитость снялась для издания в черном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре. Кроме того, она примерила кожаный наряд темно-зеленого цвета с воротником.

В описании к посту редакторы объяснили свое решение тем, что два года назад манекенщица анонимно основала свой бренд алкогольных коктейлей 818 Tequila, несмотря на семейные традиции запускать марки под своим именем.

Ранее бизнесвумэн Ким Кардашьян признали «Мужчиной года» по версии GQ. В своих соцсетях телезвезда опубликовала обложку журнала, на которой позирует с распущенными волосами в деловом костюме.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

      В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

      В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

      Названы привычки россиян при просмотре видео

      СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

      Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

      В НАТО высказались о силе Российской армии

      Суд оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

      Защита бывшего замминистра энергетики Владимира Милова обжаловала приговор

      Кендалл Дженнер попала на обложку Forbes третьей из семьи Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости