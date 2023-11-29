Кендалл Дженнер попала на обложку Forbes третьей из семьи Кардашьян

Американская телезвезда и модель Кендалл Дженнер попала на обложку специального выпуска «30 до 30» Forbes третьей из семьи Кардашьян. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Известно, что ранее в рейтинге журнала оказывались ее сестры, предпринимательницы Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Так, 28-летняя знаменитость снялась для издания в черном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре. Кроме того, она примерила кожаный наряд темно-зеленого цвета с воротником.

В описании к посту редакторы объяснили свое решение тем, что два года назад манекенщица анонимно основала свой бренд алкогольных коктейлей 818 Tequila, несмотря на семейные традиции запускать марки под своим именем.

Ранее бизнесвумэн Ким Кардашьян признали «Мужчиной года» по версии GQ. В своих соцсетях телезвезда опубликовала обложку журнала, на которой позирует с распущенными волосами в деловом костюме.