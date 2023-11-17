Ким Кардашьян признали «мужчиной года»
Ким Кардашьян попала на обложку мужского журнала GQ как «Человек года»
Американскую телезвезду Ким Кардашьян признали «Мужчиной года» по версии GQ. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Кардашьян опубликовала обложку журнала, на которой позирует с распущенными волосами в деловом костюме.
Ранее Кардашьян показала первую татуировку в необычном месте на теле. Выяснилось, что в 2021 году Кардашьян набила татуировку в ночь перед съемками шоу Saturday Night Live. «Да, ребята, кое-что вы обо мне не знаете», — сказала телезвезда, оттянув нижнюю губу и продемонстрировав выполненный чернилами символ бесконечности.