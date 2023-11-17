Ким Кардашьян попала на обложку мужского журнала GQ как «Человек года»

Американскую телезвезду Ким Кардашьян признали «Мужчиной года» по версии GQ. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кардашьян опубликовала обложку журнала, на которой позирует с распущенными волосами в деловом костюме.

Ранее Кардашьян показала первую татуировку в необычном месте на теле. Выяснилось, что в 2021 году Кардашьян набила татуировку в ночь перед съемками шоу Saturday Night Live. «Да, ребята, кое-что вы обо мне не знаете», — сказала телезвезда, оттянув нижнюю губу и продемонстрировав выполненный чернилами символ бесконечности.