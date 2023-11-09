Американская телезвезда Ким Кардашьян показала первую татуировку в необычном месте на теле. Соответствующий эпизод реалити-шоу The Kardashians приводит издание Daily Mail.

В 2009 году знаменитость рассказала о своем отношении к подобным рисункам. «Не стала бы лепить наклейку на Bentley», — заявила она в беседе с телеведущей Венди Уильямс.

Однако, как выяснилось, в 2021 году Кардашьян набила татуировку в ночь перед съемками шоу Saturday Night Live. «Да, ребята, кое-что вы обо мне не знаете», — сказала телезвезда, оттянув нижнюю губу и продемонстрировав выполненный чернилами символ бесконечности.

Предпринимательница отметила, что о ее секрете практически никто не знает. «Я забываю об этом, но время от времени, когда чищу зубы ниткой, задаюсь вопросом: "Что это за черная линия у меня во рту?!" Тогда я себе отвечаю: "О, это моя татуировка"», — с иронией высказалась она.

В октябре французский модный бренд Jean-Paul Gaultier выпустил одежду с иллюзией голого тела. В продаже появился облегающий комбинезон телесного оттенка с принтом, изображающим анатомические особенности обнаженной женской фигуры. При этом на ткани также напечатаны узоры в виде татуировок.