Модный бренд выпустил одежду с иллюзией голого женского тела в татуировках

Французский модный бренд Jean-Paul Gaultier выпустил одежду с иллюзией голого тела. Соответствующая информация опубликована на сайте марки.

Так, в продаже появился облегающий комбинезон телесного оттенка с принтом, изображающим анатомические особенности обнаженной женской фигуры. При этом на ткани также напечатаны узоры в виде татуировок. Его стоимость составила 690 евро (примерно 68 тысяч рублей).

Кроме того, в ассортименте оказались платья длины мини и макси аналогичного дизайна.

Ранее в октябре австралийская поп-певица Кайли Миноуг снялась в откровенном образе для рекламной кампании коллаборации люксовых брендов Jimmy Choo и Jean Paul Gaultier. Так, она надела прозрачный топ без рукавов и с объемным воротником-хомутом, скрывающим грудь, и трусы поверх капроновых колготок.