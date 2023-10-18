55-летняя Кайли Миноуг снялась в прозрачном топе и трусах поверх колготок

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг снялась в откровенном образе для рекламной кампании коллаборации люксовых брендов Jimmy Choo и Jean Paul Gaultier. Соответствующий материал публикует Vogue.

На одном из кадров 55-летняя звезда предстала в монохромном черном наряде, Так, она надела прозрачный топ без рукавов и с объемным воротником-хомутом, скрывающим грудь, и трусы поверх капроновых колготок.

Знаменитость распустила уложенные волнами волосы и смотрела в камеру, приоткрыв рот. При этом она держала в руках туфли, узоры на которых перекликались с рисунками ее татуировок.

В августе Кайли Миноуг снялась для сентябрьского номера журнала Perfect Magazine. На обложке 55-летняя исполнительница предстала в черном купальнике, обнажавшем ягодицы.