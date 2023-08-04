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10:20, 4 августа 2023Ценности

55-летняя Кайли Миноуг показала фигуру в купальнике на обложке журнала

55-летняя Кайли Миноуг снялась в купальнике для обложки журнала Perfect Magazine

Фото: Willy Vanderperre / Perfect

Популярная австралийская поп-певица Кайли Миноуг снялась в откровенном образе для сентябрьского номера журнала Perfect Magazine. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

На обложке 55-летняя исполнительница предстала в черном купальнике с открытой спиной, который также обнажал ее ягодицы. Звезда позировала, повернувшись к камере лицом, лежа на боку на газоне. Свой образ она дополнила черными капроновыми колготками и остроносыми туфлями с красной подошвой и на шпильках. При этом знаменитость распустила волосы и накрасила губы и ногти красным цветом.

На других вариантах обложки Миноуг показала фигуру в серебристом мини-платье со шнуровкой и латексном костюме. Автором снимков выступил бельгийский фотограф и кинорежиссер Вилли Вандерперре.

Ранее в августе немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. 50-летняя манекенщица надела леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе.

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    Карина Черных
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