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03:24, 4 августа 2026Экономика

Белый дом поучаствовал в отмене фонда для жертв администрации Байдена

CNN: Белый дом участвовал в отмене фонда на $1,8 млрд для жертв администрации Байдена
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: White House / via Globallookpress.com

Белый дом непосредственно участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций пострадавшим от действий администрации экс-президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации.

Фонд почти на 1,8 миллиарда долларов учредили в рамках мирового соглашения между президентом США Дональдом Трампом и американской налоговой службой, от которой американский лидер требовал компенсаций в размере 10 миллиардов долларов за утечку своих деклараций. 3 августа телеканал CBS сообщил, что исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш распорядился аннулировать фонд.

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«Бланш работал с Белым домом на протяжении всего процесса и информировал высокопоставленных чиновников о ходе переговоров и ключевых моментах, вызывающих разногласия», — указывает CNN.

Как уточнили собеседники телеканала, в отмену фонда были особенно вовлечены глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор по делам законодательной власти Джеймс Брейд.

По информации CNN, Трампу было известно о договоренности Бланша с сенаторами Джоном Корнином и Томом Тиллисом, которые блокировали его кандидатуру на пост генпрокурора. Они заверили, что изменят решение в обмен на аннулирование фонда. Сам президент Соединенных Штатов по-прежнему убежден в целесообразности фонда, однако советники убедили его пойти на уступку ради того, чтобы Бланш получил должность.

Ранее Байдена обвинили в нанесении ущерба армии США из-за Украины. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация экс-главы Белого дома не обеспечивала армию необходимым уровнем финансирования, а также откладывала важные работы по техническому обслуживанию.

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