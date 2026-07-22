Байдена обвинили в нанесении ущерба армии США из-за Украины

Хегсет: Администрация Байдена передавала Украине вооружения в ущерб армии США

Администрация бывшего президента США Джо Байдена передавала Украине вооружения в ущерб американской армии. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в сенате, сообщает «Би-би-си».

По его словам, администрация экс-главы Белого дома не обеспечивала армию необходимым уровнем финансирования, а также откладывала важные работы по техническому обслуживанию. Он обвинил Байдена в том, что он оставил Соединенные Штаты с «катастрофой» в управлении бюджетом, и «военнослужащим» нужны эти деньги, чтобы обеспечить безопасность страны.