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06:31, 22 июля 2026Мир

Байдена обвинили в нанесении ущерба армии США из-за Украины

Хегсет: Администрация Байдена передавала Украине вооружения в ущерб армии США

Администрация бывшего президента США Джо Байдена передавала Украине вооружения в ущерб американской армии. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в сенате, сообщает «Би-би-си».

По его словам, администрация экс-главы Белого дома не обеспечивала армию необходимым уровнем финансирования, а также откладывала важные работы по техническому обслуживанию. Он обвинил Байдена в том, что он оставил Соединенные Штаты с «катастрофой» в управлении бюджетом, и «военнослужащим» нужны эти деньги, чтобы обеспечить безопасность страны.

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