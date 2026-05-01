Трамп назвал Байдена глупцом из-за Украины

Трамп назвал Байдена глупцом, который передал большую часть запасов США Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Джо Байден пришел и, как глупец, передал значительную часть запасов страны Украине.

«350 миллиардов долларов, которые он потратил — мы так не делаем. Все должны платить. Европейский союз платит нам, а Байден не получил ничего — вообще ничего», — сказал глава Белого дома.

Ранее сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил, что США должны расследовать помощь Украине во времена, когда президентом страны был Джо Байден.

До этого Трамп заявлял, что единственный документ, который его предшественник подписал лично, — это документ о помиловании сына Хантера Байдена.