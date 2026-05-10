Алиев резко высказался в адрес наблюдателей ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко высказался в адрес наблюдателей Евросоюза (ЕС) на армяно-азербайджанской границе. Его слова передает новостной портал Axar.
Алиев заявил, что европейские наблюдатели только делают вид, что защищают Баку от Еревана, но на самом деле в этом нет никакой необходимости.
Азербайджанский лидер подчеркнул, что планов уничтожать Армению и отнимать у нее независимость нет и не было.
«Сегодня элитные наблюдатели Европы по-прежнему якобы охраняют азербайджано-армянскую границу. Я тогда говорил, что если мы выстрелим хоть одну пулю, они засверкают пятками, и от них не останется и следа», — добавил Алиев.
Евросоюз начал разворачивать миссию по мониторингу ситуации на границе Армении и Азербайджана еще осенью 2022 года.
Тогда ЕС принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе.