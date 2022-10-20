ЕС начал развертывать миссию на границе Армении и Азербайджана

Боррель заявил о развертывании миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС начал разворачивать миссию по мониторингу ситуации на границе Армении и Азербайджана. Его цитирует РИА Новости.

Он также заявил, что планирует проинформировать европейских лидеров о решении этой миссии, принятом на заседании глав МИД ЕС 17 октября. Ранее сообщалось, что они утвердили отправку 40 наблюдателей на границу двух государств.

Отмечалось, что миссия будет направлена на «содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами».

14 октября стало известно о прибытии в Ереван делегации стран Евросоюза. Миссия по технической оценке прибыла в соответствии с запросом Армении.