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18:55, 14 октября 2022Бывший СССР

Делегация ЕС приехала в Армению

Делегация ЕС приехала в Армению готовить миссию наблюдателей на границе с Азербайджаном

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Техническая делегация стран Евросоюза прибыла в Ереван в пятницу, 14 октября, чтобы подготовиться к работе миссии мониторинга на границе с Азербайджаном. Об этом говорится на сайте миссии.

Миссия по технической оценке прибыла в соответствии с запросом Армении. Она подготовится к развертыванию наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном в течение месяца.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан согласились содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы. Европа хочет «внести вклад в работу пограничных комиссий» и следить за соблюдением перемирия. Ожидается, что на границе будут работать 50 человек.

Как уточнил президент Азербайджана Ильхам Алиев, он отверг попытку отправить миссию с границы своей страны, поэтому она будет находиться на армянской территории, в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

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Алевтина Запольская
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