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17:11, 14 октября 2022Бывший СССР

Евросоюз направит миссию в Армению

Глава Азербайджана Алиев заявил, что ЕС направит миссию на армяно-азербайджанскую границу

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Европейский союз (ЕС) направит гражданскую миссию в Армению, на армяно-азербайджанскую границу. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«На встрече (глав Азербайджана, Армении, Франции и Евросовета в Праге 6 октября — прим. «Ленты.ру») в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек», — заявил он на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

Алиев уточнил, что Баку решительно отверг попытку отправить миссию с границы Азербайджана, поэтому она будет находиться на армянской территории, в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, целью представителей ЕС является помощь сторонам определить вопросы, связанные с делимитацией границы. Глава Азербайджана отметил, что миссия пробудет в Армении как минимум два месяца.

Ранее Алиев рассказал о желании Баку прийти к долгосрочному миру в регионе. Он заявил, что азербайджанская сторона предложила достаточно конструктивные тезисы, «чтобы этот мир был, наконец, достигнут».

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Кристина Есикова
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