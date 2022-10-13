Азербайджан захотел мира в регионе

Президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку настроен на мир в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с лидером России Владимиром Путиным заявил, что Баку настроен на мир в регионе. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Мы настроены на долгосрочный мир и считаем, что со своей стороны, предложили достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был, наконец, достигнут», — сказал он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан на каждой встрече не обходит стороной вопросы, касающиеся безопасности и достижения мира в регионе.

Ранее азербайджанский глава допустил подписание мирного договора с Арменией до конца 2022 года «в случае доброй воли» Еревана. Сообщалось, что у Баку есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса. Однако, по словам Алиева, если Ереван примет решение руководствоваться тактикой, которую он использует при нежелании идти на компромисс, то будет допущена серьезная ошибка с армянской стороны.

3 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов обменялись мнениями о мирном договоре между государствами, а также обсудили вопросы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.